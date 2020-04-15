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ВОЗ может потерять свыше 14% бюджета из-за решения Трампа

ВОЗ может потерять свыше 14% бюджета из-за решения Трампа
Всемирная организация здравоохранения может потерять свыше 14% своего бюджета после решения президента США Дональда Трампа приостановить выплаты взносов в организацию, следует из данных, опубликованных на сайте ВОЗ.

Программный бюджет ВОЗ финансируется за счет комбинации как обязательных, так и добровольных взносов. Обязательными являются взносы, вносимые странами для того, чтобы иметь членство в Организации. Сумма взноса каждого государства-члена рассчитывается в соответствии с благосостоянием страны и ее народонаселением.

# В мире
По материалам: ria.ru

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