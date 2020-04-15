ВОЗ может потерять свыше 14% бюджета из-за решения Трампа

Влада Некрасова

Всемирная организация здравоохранения может потерять свыше 14% своего бюджета после решения президента США Дональда Трампа приостановить выплаты взносов в организацию, следует из данных, опубликованных на сайте ВОЗ.

Программный бюджет ВОЗ финансируется за счет комбинации как обязательных, так и добровольных взносов. Обязательными являются взносы, вносимые странами для того, чтобы иметь членство в Организации. Сумма взноса каждого государства-члена рассчитывается в соответствии с благосостоянием страны и ее народонаселением.