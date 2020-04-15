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Возмутившую Кадырова статью про коронавирус в Чечне потребовали заблокировать

Возмутившую Кадырова статью про коронавирус в Чечне потребовали заблокироватьРамзан КадыровФото: Михаил Метцель / ТАСС

Генпрокуратура России потребовала от Роскомнадзора блокировки статьи специального корреспондента «Новой газеты» Елены Милашиной о ситуации с коронавирусом в Чечне. Об этом сообщается на сайте издания. Материал ранее вызвал возмущение главы республики Рамзана Кадырова.

В редакцию «Новой» поступил документ от ведомства. В нем Генпрокуратура сообщила, что в материале «Смерть от коронавируса — меньшее зло» от 12 апреля содержится «недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных сообщений», формулировка, используемая в законе о фейковых новостях. По словам журналистов, в письме не уточняется, что именно в материале журналистки считается ложными данными.

Роскомнадзор потребовал в течение суток удалить статью, пригрозив газете блокировкой всего сайта. В настоящее время статья Милашиной недоступна, при переходе по ссылке показывается страница с ошибкой 404, обозначающей, что запрашиваемая страница не найдена.

Статья Милашиной посвящена тому, что чеченским врачам не хватает средств защиты, а местные власти проводят массовые задержания за выход из дома во время режима самоизоляции. Вскоре после публикации Кадыров подверг критике работу журналистки. По его словам, предоставленная читателям информация о коронавирусе в регионе недостоверна. Он также упрекнул Федеральную службу безопасности (ФСБ) в потворстве деятельности «информационно-диверсионной антироссийской» «Новой газеты».

Главный редактор «Новой» Дмитрий Муратов предложил администрации Чечни до 30 апреля направить в редакцию «письмо, в котором есть внятные, артикулированные аргументы несогласия со статьей». Он пообещал опубликовать этот ответ властей республики.

Елена Милашина специализируется на расследованиях о деятельности силовиков в Чечне. В феврале 2020 года она лично посещала Грозный. Тогда на журналистку было совершено нападение. Ее и адвоката Марину Дубровину побили руками и ногами неизвестные мужчины и женщины, снимая все на камеру.

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По материалам: lenta.ru

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