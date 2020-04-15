Впервые зафиксирован случай заражения коронавирусом от трупа – СМИ

Вадим Карасев

В Таиланде скончался судмедэксперт, зараженный коронавирусом. Причем ученые полагают, что он заразился от трупа. Случай имел место в Бангкоке. И на сегодняшний день это первый подобный инцидент, пишет издание Daily Mail.

Организации здравоохранения призывают судмедэкспертов и патологоанатомов тщательно соблюдать меры предосторожности при выполнении служебных обязанностей. Ведь в настоящий момент данный вирус только изучается, нет полной картины о способах его распространения.

Также специалисты предупреждают, что лёгкие тех, кто скончался от пневмонии, вызванной коронавирусом, могут быть опасны, если при вскрытии их обработка произведена неправильно. И хотя после смерти носителя, вирус живет недолго, эксперты советуют быть патологоанатомам и судмедэкспертам предельно осторожными и соблюдать все необходимые меры защиты, дабы не рисковать своим здоровьем.

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