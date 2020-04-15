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Врач предупредил об опасности самодельного антисептика

Врач предупредил об опасности самодельного антисептика

Спиртосодержащий антисептик, неправильно приготовленный в домашних условиях, не сможет убить коронавирус, что может стать роковой ошибкой. Об этом заявил врач-фармаколог поликлиники №1 управделами президента Игорь Федоров.

"Вы вряд ли сможете создать нужную композицию из спирта. Нам Всемирная организация здравоохранения говорит, что только спирт в содержании более 62% сможет убить вирус, все остальное не сможет", - сказал Федоров в интервью, опубликованном в аккаунте управделами главы государства во "ВКонтакте".

По его словам, такой антисептик может стать опасным, поскольку использующий его человек уверен, что обработал руки, а "на самом деле вы их не обработали". Такое стечение обстоятельств специалист назвал "роковой ошибкой".

Врач посоветовал покупать любое антисептическое средство на основе спирта и отметил, что оно "гарантированно убивает вирус в течение считанных минут". Он также отметил, что антисептики, содержащие хлоргексидин, действуют против некоторых бактерий и почти не убивают вирусы.

При этом Федоров подчеркнул, что один из самых действенных способов против вируса - помыть руки обычным мылом.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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По материалам: uposters.ru

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