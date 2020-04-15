Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Выдавала себя за прокурора: дерзкая мошенница выманила у киевлян 4 миллиона гривен

Выдавала себя за прокурора: дерзкая мошенница выманила у киевлян 4 миллиона гривен

Выдавала себя за прокурора: дерзкая мошенница выманила у киевлян 4 миллиона гривен

Киевской прокуратурой № 5 сообщено о подозрении 34-летней киевлянке, которая завладела суммой около 4 миллионов гривен, обманывая доверчивых киевлян.

Безработная мошенница представлялась сотрудницей ГПУ, у которой муж работает в Службе безопасности. Семья якобы очень состоятельная и имеет большие возможности. Она убеждала киевлян, что благодаря своим связям, может помочь приобрести со скидкой элитные автомобили, технику Apple, туристические путевки и так далее.

После получения денег, аферистка обещала в течение месяца выполнить заказ. В действительности же распоряжалась средствами по своему усмотрению.

Следствие установило, что на протяжении января-июля 2019 года жертвами мошенницы стали 9 человек.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются сообщники подозреваемой и другие эпизоды мошенничества. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве оперативники СБУ задержали мошенника, который представлялся «сотрудником Кабинета министров» и предлагал за деньги трудоустройство в органах государственной власти.

Ранее «ФАКТЫ писали об одессите, который придумал хитрую схему интернет-мошенничества.

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Число зараженных коронавирусом в мире превысило два миллиона
Число зараженных коронавирусом в мире превысило два миллиона
В Тегеране оценили готовность России помочь Ирану
В Тегеране оценили готовность России помочь Ирану
Комендантский час в районах Киргизии планируют сократить на два часа
Комендантский час в районах Киргизии планируют сократить на два часа
МВФ: мировую экономику ожидает худший спад со времен Великой депрессии
МВФ: мировую экономику ожидает худший спад со времен Великой депрессии
Названы преимущества респираторов перед масками в защите от COVID-19
Названы преимущества респираторов перед масками в защите от COVID-19
Доктор Мясников сообщил о нападениях на пациентов с коронавирусом в больницах
Доктор Мясников сообщил о нападениях на пациентов с коронавирусом в
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от коронавируса
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко вылечился от
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 апреля
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 15 апреля
В Сети разместили рецепт одного из самых популярных десертов Диснейленда
В Сети разместили рецепт одного из самых популярных десертов
Okko покажет россиянам способ защиты организма и необычную Белоснежку
Okko покажет россиянам способ защиты организма и необычную Белоснежку
Детские лагеря оказались под угрозой банкротства из-за пандемии
Детские лагеря оказались под угрозой банкротства из-за пандемии
ВОЗ дала неутешительный прогноз о вакцине от COVID-19
ВОЗ дала неутешительный прогноз о вакцине от COVID-19

Топ на сегодня

Теннисист Марат Сафин считает пандемию мировым заговором для чипирования людей
Теннисист Марат Сафин считает пандемию мировым заговором для
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Президент Ирана назвал глобальный «вирус», который опаснее Covid-19
Президент Ирана назвал глобальный «вирус», который опаснее Covid-19
Американские компании начали останавливать добычу нефти
Американские компании начали останавливать добычу нефти
Путин участвует в онлайн-встрече членов ЕАЭС
Путин участвует в онлайн-встрече членов ЕАЭС

Еще по теме

САП просит арестовать Труханова с залогом в 50 млн гривен
Суд Киева отменил разрешение на арест олигарха Курченко
СБУ задержала организатора банды, которая похищала людей
В Киеве арестовали пенсионерку, стрелявшую с балкона