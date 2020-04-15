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Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ

Высокопоставленный генерал СБУ задержан по подозрению в связях с ФСБ
Генерал-майора Службы безопасности Украины (СБУ) Валерия Шайтанова задержали по подозрению в государственной измене и сотрудничестве с Федеральной службой безопасности России, утверждает пресс-служба СБУ.

По информации ведомства, Шайтанов является агентом российской спецслужбы.

"Контрразведка Службы безопасности Украины провела резонансную спецоперацию по разоблачению высокопоставленного агента ФСБ в высших эшелонах власти. Так, сегодня был задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов. В частности, по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева", – говорится в сообщении украинского ведомства.

Утверждается, что "по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины".

"За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тысяч долларов США и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений", – говорится в сообщении.

Также СБУ утверждает, что задержанный "собирал и передавал российской стороне информацию" о деятельности ведомства.


сообщило, что представитель СБУ рассказал подробности убийства в самопровозглашенной ДНР командира одного из подразделений Михаила Толстых, известного как "Гиви".
# Политика
По материалам: ria.ru

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