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За первый день работы бутик в Китае продал на 2,7 миллионов долларов

За первый день работы бутик в Китае продал на 2,7 миллионов долларов
За первый день после открытия люксовый бутик Hermes в Гуанчжоу заработал 2,7 миллионов долларов, сообщает WWD.

Руководители магазина серьезно подготовились. Специально к этому событию привезли эксклюзивные модели сумок, в том числе из крокодиловой кожи, украшенные бриллиантами.

Как рассказал источник изданию, множество состоятельных покупателей собрались в столице со всей богатейшей в Китае провинции Гуандун. Они приобретали посуду, обувь, мебель и кожаные изделия.


Например, одна пользовательница китайских соцсетей опубликовала несколько селфи в двухэтажном магазине с интерьером, созданным парижским архитектурным агентством RDAI и рассказала, что потратила около миллиона юаней (чуть больше 10 миллионов рублей) на черную крокодиловую сумку Birkin, одежду и обувь.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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