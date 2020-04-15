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Заявляя о взятии под контроль границы, Лукашенко предлагает сдать Донбасс

Заявляя о взятии под контроль границы, Лукашенко предлагает сдать Донбасс

Взятие Киевом под контроль границы ЛДНР и России приведут к геноциду мирного населения Донбасса, к чисткам среди мирных жителей, которые с энтузиазмом будут осуществлены боевиками украинских добробатов. Об этом корреспонденту ИА Newstes заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, комментируя заявления белорусского президента Александра Лукашенко о необходимости взятия Украиной под контроль границы ЛДНР и России

«Все, что предлагает Лукашенко — это сдать Донбасс. Для этого он предлагает Украине сымитировать выборы, а России — сохранить лицо, сыграв в „исполнение Минских соглашений“. Выйти на линии старых российско-украинских границ может означать лишь полный контроль над ДНР и ЛНР, после чего на Донбасс даже войска не нужно вводить: найдется достаточное количество садистов из состава всяких „добробатов“ и „полков“, которые мгновенно начнут проводить этнические чистки, казни, преследования инакомыслящих — и все это будет происходить при полном равнодушии международных структур, бесстрастии украинских властей и одобрительных кивках со стороны белорусского президента. Полный отказ от поддержки ДНР и ЛНР неизбежно и сильно ударит по авторитету российской власти, ещё более усилит оппозиционные настроения, только уже в охранительской и государственнической среде. Поэтому Лукашенко и предлагает России „сохранить лицо“», — сказал Богдан Безпалько.

По его мнению, Лукашенко имеет в виду шаги, направленные на уступки в области Минских соглашений.

«Например, пойти на требование Украины относительно передачи контроля над границей без выполнения предыдущих пунктов, на чем неоднократно настаивала украинская сторона. Для „сохранения лица“ можно потребовать подписания каких-нибудь гарантий, документов, деклараций, которые, естественно, никто на Украине не будет исполнять — в случае реальной передачи территории Донбасса», — отметил эксперт.

По его словам, «Лукашенко сейчас, помимо своей очевидной нелюбви к Донбассу и ополченцам, ищет любой повод, чтобы улучшить свой имидж».

«Он не смог договориться с Россией, устроив нефтяную войну в конце 2019 г. и фактически похоронив идеи российско-белорусской интеграции. Он пошёл на совершенно убийственные с точки зрения экономики меры по закупкам „альтернативной“ нефти. Добивает его имидж „бацьки“ эпидемия коронавируса, во время которой граждане и электорат увидели с его стороны почти полное равнодушие к своим судьбам. Ему крайне нужна какая-нибудь маленькая победа, какой-нибудь успех, который он подаст в подконтрольных СМИ как величайшее достижение. Украина и Россия не могут справиться с конфликтом на Донбассе, только он — великий политик и дипломат, смог. Без его советов и указаний Путина и Зеленский никак не договорятся. И поэтому его, великого политика и руководителя, нужно избрать на пост президента, в шестой раз», — резюмировал Безпалько.

В целом же, по оценке эксперта, довольно странно, что с такими инициативами выступает Лукашенко, а не министр иностранных дел Владимир Макей. «Также странно, что сам Макей недавно выступил с довольно оскорбительным в адрес России и совершенно несвойственным для дипломата интервью, за которым явно угадывается голос белорусского президента», — констатировал он.

Как сообщало ИА Newstes, ранее в одном из интервью Александр Лукашенко заявил, что Украина должна провести предусмотренные Минскими соглашениями выборы и «выйти на границу с Россией, чтобы это была украинская граница, эти 400 км». По словам белорусского президента, территориальную целостность будет восстановить сложно, потому что «элиты и руководство Украины слишком разобщены». По мнению Александра Лукашенко, «надо сесть, голову в руки взять и подумать, как это сделать», чтобы «и России сохранить лицо, и чтобы резня не началась».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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