Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве

Анастасия Иванова

Житель Раздольненского района Крыма, у которого выявлена коронавирусная инфекция, проходил лечение в московской больнице, сообщила главный государственный санитарный врач Крыма, руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что два новых случая коронавируса выявлено в Крыму за истекшие сутки: один - в Ялте, второй – Раздольненском районе, общие число заболевших достигло 34.