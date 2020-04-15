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Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве

Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Житель Раздольненского района Крыма, у которого выявлена коронавирусная инфекция, проходил лечение в московской больнице, сообщила главный государственный санитарный врач Крыма, руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что два новых случая коронавируса выявлено в Крыму за истекшие сутки: один - в Ялте, второй – Раздольненском районе, общие число заболевших достигло 34.

# Россия
По материалам: ria.ru

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