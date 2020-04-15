Завтрак в постель и много сладостей: Крисси Тейген и Джон Ледженд отметили 4-летие дочери Луны

Вадим Карасев

Вчера в семье 34-летней Крисси Тейген и 41-летнего Джона Ледженда отмечалось радостное событие — их дочери Луне исполнилось четыре года. Из-за пандемии коронавируса и введенного режима самоизоляции от пышного празднования пришлось отказаться. День рождения девочки прошел в тихом семейном кругу, а из "приглашенных" на нем были только звездные родители и годовалый брат Майлз.

Однако Крисси и Джон сделали все, чтобы в этот день малышка чувствовала себя самой счастливой. Утро Луны началось, как у настоящей принцессы, — с завтрака в постель, состоящего из горячих вафель с ягодами и фреша, которые родители подали в красивом фужере для шампанского. Далее девочка начала получать поздравления и подарки.





Луна Ледженд

Юные друзья Луны хоть и не смогли посетить ее праздник, но записали для нее видеопоздравления, которым именинница была очень рада. Многие приятели Крисси и Джона прислали для их дочери вкусные торты, которые Луна потом с радостью дегустировала, сидя прямо на столе.









В инстаграме родители посвятили дочери несколько трогательных постов, в которых признались, что счастливы быть ее мамой и папой. Ледженд также опубликовал целую подборку кадров с малышкой, сделанных в разные годы ее жизни.

С днем рождения, королева нашего дома! Я никогда не могла даже молиться о лучшем маленьком существе,

— написала Крисси.





С 4-летием, наша прекрасная Луна! Я счастлив быть твоим отцом, учителем и другом,

— присоединился Джон.

Напомним, что ранее Крисси Тейген и Джон Ледженд поделились своими эмоциями по поводу карантина в онлайн-шоу Эллен Дедженерес. Модель призналась, что жизнь в новом ритме дается им не так легко: по словам Крисси, они очень переживают за здоровье старших родственников и людей, оставшихся в этот непростой период без работы. Супруги также выразили надежду, что скоро вспышка заболевания закончится, и все люди снова вернутся к нормальной жизни.





Джон Ледженд и Крисси Тейген с сыном Майлзом и дочерью Луной