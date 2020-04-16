Акинфеев признался, что кайфует от оскорблений фанатов

Вадим Карасев

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев на клубном канале в YouTube поделился отношением к поведению фанатов.

"Когда эти фанаты всегда кричат некрасивые слова в твой адрес, вообще просто… Знаешь, какой это кайф, драйв вообще?" - сказал футболист интервьюеру.

Раньше, признался Акинфеев, его задевали подобные выпады. Однако со временем он начал более сдержанно к ним относиться, поскольку эта игра и для спортсменов, и для фанатов.

"Иногда посмеиваешься, потому что думаю, как бы я себя вел, если бы там оказался. Может быть, я кричал, может быть, нет. Всегда говорю, что можно что угодно кричать, но только ничем не кидаться, потому что это угроза здоровью и каким-то вещам. Игра в Черногории тоже показала, что кричите там… Я не буду вспоминать, но есть такие истории, что ты можешь просто лишить человека карьеры, жизни или еще что-то. А так, пожалуйста, кричит, выплескивайте энергию", - заявил вратарь ЦСКА.

Ранее российский футбольный союз начал собирать информацию о клубах, пострадавших в связи с распространением коронавирусной инфекции, чтобы передать их правительству вместе с просьбой о помощи.