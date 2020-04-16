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Александр Петров отчитал Ксению Собчак за критику российского сериала

Александр Петров отчитал Ксению Собчак за критику российского сериалаАлександр ПетровФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Александр Петров отчитал журналистку Ксению Собчак за критику российского сериала «Колл-центр». Свой комментарий он оставил в Instagram-аккаунте телеведущей.

Собчак высмеяла шоу, в котором играет возлюбленная артиста Стася Милославская. Она задалась вопросом, кто вообще может смотреть подобные проекты, а также в шутку предложила «ввести штрафы за рекомендацию всякой ***** [фигни]». Кроме того, журналистка выложила видео, на котором она вместе с режиссером Константином Богомоловым смотрит «Колл-центр» и смеется. «Спасите», — говорит муж Собчак в конце ролика.

«Один из рекомендателей — я, классный сериал. Ну про ***** [фигню] — грубо. На это надо иметь право, а его, Ксюша, честно, нет, в кино точно», — отреагировал Петров.

«Мне иногда тоже нравится что-то странное, так что про меня так тоже можно написать», — ответила ему Собчак и попросила не отнимать у нее права критиковать что-либо.

Петров напомнил, что журналистка и сама когда-то снималась в фильмах, в связи с чем ей не стоит так отзываться о бывших коллегах. «И уважение к профессии, а "Колл-центр" — это профессия, должно быть. А когда такие яркие люди, как ты, из этой сферы говорят, что это ***** [фигня], — это неправильно. Это очень низко. Это грубо. Так быть не должно. Привет домашним, и чтоб все было ******* [супер]», — высказался актер.

Осенью 2019 года Петров дал Собчак интервью. В нем он рассказал об эротических сценах в картине Клима Шипенко «Текст» и признался, что снимать их было достаточно смешно.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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