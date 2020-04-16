Александр Семчев – брошенные дети, феноменальное похудение и проблемы со здоровьем

Алексей Вольцев

Артист прославился благодаря ролям в рекламе и комедиях, хотя всегда мечтал о драме. Возможно, амплуа Александра Семчева изменится, ведь за последние пару лет он сбросил 100 килограммов. У преображения есть и негативные последствия: проблемы с давлением.

Александра Семчева называли главным толстяком страны, что, по-видимому, ему изрядно надоело. 16 апреля артист отмечает 51-й день рождения, и сегодня его просто не узнать: сбросив 100 килограммов, Семчев сильно изменился.

Впрочем, перемены коснулись не только внешности актера. Он многое переосмыслил и сумел помириться с двумя детьми, воспитанием которых в молодости не занимался. Годами окружающие осуждали Александра за отказ от внебрачного сына Павла и редкие встречи с Кириллом. Сам Семчев рос без отца, почему же он повторил ошибки родителя и так долго игнорировал наследников?

КОМЕДИАНТ, МЕЧТАЮЩИЙ О ДРАМЕ

Будущий актер появился на свет в городе Вышний Волочек Тверской области. Мальчик и его сестра Лена воспитывались мамой, работавшей врачом. Хотя денег в доме зачастую не хватало, обделенным любовью Александр себя не чувствовал: после ухода отца из семьи родительница обрушила на детей всю свою любовь и заботу.

Мечты о будущем у Семчева стремительно менялись: то он хотел стать водителем, то врачом, как мама, то вовсе священником. С годами юноша понял, что так привлекало его в церковной службе — театральность действия. Однако до актерства было еще далеко. Чтобы прокормить родных, приходилось с 14 лет трудиться на заводе, чистить колодцы, подрабатывать санитаром.

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В средней школе Александр начал играть в спектаклях, с восьмого класса вел городские дискотеки, а параллельно работал в драмтеатре Вышнего Волочка. Туда Семчев вернулся и после службы на Байконуре, а вот в Москву переезжать совсем не планировал. Все решил случай: однажды городок посетили преподаватели из «Щуки» и, оценив пьесу, в которой артисту дали главную роль, пригласили его учиться в столицу. Поступив в вуз, актер расслабился: вместо подготовки к занятиям гулял ночами и пил, а первые лекции благополучно просыпал.

«В какой-то момент терпение моих преподавателей лопнуло, и я был отчислен решением деканата «за нарушение творческой дисциплины». Меня это быстро отрезвило. Стыдно было возвращаться домой — обсмеяли бы. Через год я восстановился и уже учился, как положено», — вспоминал Семчев.

Окончив вуз, Александр устроился в «Сатирикон», а через несколько месяцев получил приглашение в МХТ имени Чехова. В кино артист дебютировал в 1999-м в картине «Небо в алмазах», за ней последовали «Свадьба» и польский фильм «Первый миллион». В популярной мелодраме «Граница. Таежный роман» Семчев сыграл майора Сердюка, в комедии «День выборов» — губернатора Емельянова, Петра Головина в «Годунове».

За артистом давно закрепилось амплуа комедианта, хотя он и грезил о серьезных драматических ролях. Широкую известность Александру принесли съемки в рекламе пива и шоколадных батончиков. Кроме того, актер трудился на телевидении: вел программы «Знай наших!», «Следствие ведет Колобков». Но несмотря на постоянную занятость, чаще Семчеву предлагали участие в эпизодах, так что о баснословной зарплате речи не шло. Однажды ради неплохого гонорара он решился солгать на шоу «На самом деле»: заявил в эфире, что закрутил роман с возлюбленной сына.

Александр Семчев солгал о романе с девушкой сына на шоу Дмитрия Шепелева ради денег

«Это был постановочный телеспектакль, работа за деньги. Программе нужен был скандал. Телевидение и Интернет — это же клоака, где собирается всякий мусор, — оправдывался артист. — Но если за это платят достойные деньги, мне все равно, что завтра будут говорить обо мне бабушки возле подъезда. Когда нет съемок или работы в театре, приходится зарабатывать и так. Не сидеть же всю жизнь и ждать своего Гамлета? Не та профессия, чтобы почивать на лаврах. Да и быть одинаковым в своих актерских направлениях скучно».

Стоило ли оно того? Ведь о непростых отношениях Семчева с наследниками и так судачили окружающие…

ОШИБКИ ЮНОСТИ

Сердечные дела Семчева не раз обсуждали в эфирах ток-шоу. Неудивительно, ведь в молодости артист не слишком серьезно подходил к вопросам брака. В 20 он отправился на гастроли в городок Почеп, где встретил юную Татьяну. Роман привел к нежеланным последствиям: девушка забеременела. Александр попытался взять себя в руки и даже привез Таню в Вышний Волочек, намереваясь создать с ней семью, однако вскоре осознал, что совсем не готов к отцовству.

«Ей пришлось вернуться к родителям: нам негде было жить и, по большому счету, нечего есть. Меня не заботила ситуация, что, мол, надо кормить кого-то, платить за что-то в этой жизни. Я пошел своей дорогой», — признался артист в программе «Судьба человека».

Александр Семчев двадцать лет отказывался общаться с родными сыновьями

Хотя Семчев советовал избраннице сделать аборт, она не послушалась и родила мальчика, которого назвала Павлом. К сожалению, событие не смягчило сердце актера: он не интересовался ребенком и не желал его видеть.

«Как угодно назовите. Возможно, это была трусость, малодушие. Но случилось, как случилось», — заключил Александр.

Затем на горизонте появилась привлекательная учительница Юлия Панова. Влюбившись, Семчев женился на избраннице и вскоре стал отцом сына Кирилла. Все бы ничего, да вот только Александра манила перспектива карьерного роста. Ради мечты об актерстве он оставил супругу с маленьким ребенком и отправился покорять Москву.

«Мне нужно было переезжать, и поэтому о семье не было речи. Правда, с Кириллом я поддерживал отношения: приходил к нему в школу, следил за его жизнью», — пояснял Александр.

Александр Семчев признался, почему бросил двух детей

В 2014-м Семчев очутился в эпицентре скандала, когда отказался от разговора с первенцем Павлом в рамках программы «Пусть говорят». Лишь четыре года спустя история получила продолжение: внебрачный сын встретился с единокровным братом Кириллом. «Я был бы рад, если бы все поменялось в этой жизни. Если бы ребята общались вдвоем. Я, разумеется, понимаю все их обиды, и почему они возникли», — делился актер.

В итоге артисту все же удалось помириться с детьми: теперь родственники созваниваются и переписываются. Но факт остается фактом — отцовский инстинкт проснулся у Семчева только с рождением третьего наследника: в 2005-м вторая супруга, художник по костюмам Людмила Воронова, подарила актеру сына Федора. Увы, и этот брак звезды кино рухнул, зато в жизни ребенка Александр принимал активное участие.

«Я «ватный» папа. Когда сын косячит, например, по учебе, дипломат во мне выключается. Говорю: «Старик, так неправильно! Учи уроки». Кстати, сам хожу на родительские собрания, — рассказывал актер «СтарХиту». — Благо, Федька — не хам, не проблемный. Увлекается историей, английским языком. Хочет выучить немецкий, чтобы слушать группу Rammstein. Заклинаю его побольше читать, ведь это русский — грамотность, постановка фразы. Смотрю порой на сына, а там глаза мои. И он нетолстый, слава Богу!».

ФЕНОМЕНАЛЬНОЕ ПОХУДЕНИЕ

В последние пару лет главной темой среди поклонников стало похудение Александра Семчева. Когда актер резко сбросил первые 40 килограммов, окружающие даже заволновались, что виной тому — серьезное заболевание. Артист поспешил успокоить знакомых, заявив, что просто начал правильно питаться.

«Отказался от булок, жареного. Перешел исключительно на здоровую пищу, стал чаще есть, но небольшими порциями. Обычно варю куриную грудку, а к ней гарнир — порция размером с кулак. Еще в борьбе с моим запущенным ожирением важны витамины. Их получаю из свежих овощей и фруктов. В первую очередь, худею для себя, во вторую — для работы, — пояснял актер. — Несколько месяцев изучал специальную литературу, подбирал сбалансированный рацион. Повезло, что не люблю сладкое, с ним расстался с легкостью. По-моему, преображение уже заметно. Рад, что оно никак не сказалось на здоровье!».

Но артист заблуждался. Во-первых, поначалу похудение не привело к увеличению числа приглашений в кино, напротив, режиссеры стали реже предлагать актеру работу: фактура и типаж изменились, а ведь раньше при весе в 180 килограммов Семчев мог и потанцевать в кадре, и побегать.

Похудевшего Александра Семчева перестали приглашать на съемки

Во-вторых, к прошлой осени он похудел еще на 60 килограммов, что не могло не сказаться на самочувствии. Семчев давно страдал от диабета и ночного апноэ — длительной остановки дыхания во время сна, которая может привести к смерти. В ноябре появилась информация о срочной госпитализации Александра вследствие сердечного приступа, однако он опроверг слухи, назвав их «уткой». Впрочем, артист не скрывал: проблемы со здоровьем у него действительно возникали.

«Откровенно должен признаться, начались проблемки. Меня это настораживает. Вдруг появляется головокружение, а потому периодически дурнота накатывает. Удивительно, но понижается давление», — делился Семчев в программе «Пусть говорят».

Зато в карьере артиста, наконец, наметился подъем: ему начали предлагать интересные роли. «Пока снимаюсь в трех проектах одновременно, — хвастался актер. — И все это разные характеры».

Похудевшему на 100 килограммов Александру Семчеву требуется пластическая операция

А вот в личной жизни Семчева — пока без перемен: сердце артиста свободно, хотя многие полагали, что худел он ради новой возлюбленной. «С возрастом я уже иначе рассматриваю девушек, — признавался актер. — Мне необходима женщина-друг, уход за мной нужен».

Фото: Legion-Media, Кирилл Зыков/АГН «Москва», Cергей Миланский, кадры сериалов «Годунов», «Соседи», личный архив, Instagram.com, Vk.com, Facebook.com

