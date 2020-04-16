Американские СМИ: о проблемах в Ухане было известно задолго до пандемии
Сегодня, 00:49 Лидия Мартынова
Сотрудники американского посольства неоднократно посещали исследовательский центр в Ухане и направили в Вашингтон два официальных предупреждения о проводимых там якобы небезопасных исследованиях COVID-19 у летучих мышей, пишут со ссылкой Argumenti.ru на материал из The Washington Post.
В документах было отмечено, что безопасность и управление в лаборатории института вирусологии вызывают беспокойство.
По данным дипломатов, в лаборатории также наблюдалась нехватка специалистов. В этой связи американцы якобы неоднократно предлагали обратить на лабораторию больше внимания и усилить ее поддержку со стороны Вашингтона.
сообщило, что Пентагон вслед за госдепом вновь обвинил Пекин в сокрытии данных о COVID-19.
По материалам: ria.ru