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Американские СМИ: о проблемах в Ухане было известно задолго до пандемии

Американские СМИ: о проблемах в Ухане было известно задолго до пандемии
Сотрудники американского посольства неоднократно посещали исследовательский центр в Ухане и направили в Вашингтон два официальных предупреждения о проводимых там якобы небезопасных исследованиях COVID-19 у летучих мышей, пишут со ссылкой Argumenti.ru на материал из The Washington Post.

В документах было отмечено, что безопасность и управление в лаборатории института вирусологии вызывают беспокойство.

По данным дипломатов, в лаборатории также наблюдалась нехватка специалистов. В этой связи американцы якобы неоднократно предлагали обратить на лабораторию больше внимания и усилить ее поддержку со стороны Вашингтона.


сообщило, что Пентагон вслед за госдепом вновь обвинил Пекин в сокрытии данных о COVID-19.
# Политика
По материалам: ria.ru

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