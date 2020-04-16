Бэнкси создал новое граффити у себя дома

Алексей Вольцев

. Бэнкси выложил в своем инстаграме новое граффити со своими знаменитыми крысами, сообщает Independent."Жена ненавидит, когда я работаю из дома", - прокомментировал свой пост художник.

Бэнкси и раньше не раз использовал крыс для своих социальных высказываний. Вдохновленный французским коллегой Блеком ле Рэтом (Black le Rat), он начал карьеру с изображения грызунов на улицах городов в Великобритании, подписывая свои рисунки: "Потому что меня не ценят" или "У нас все еще впереди".

Считается, что они символизируют саму идею граффити, которые часто счищают со стен, но потом они появляются снова – как и крысы.