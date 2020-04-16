Брифинг Виталия Кличко о ситуации с коронавирусом в Киеве: онлайн-трансляция (видео)

Анастасия Иванова

Эпидемиологическая ситуация в столице, и в Украине в целом, ухудшается. С каждым днем в стране находят множество новых случаев заражения коронавирусом.

Ежедневно мэр Киева Виталий Кличко в 12:00 выступает с обращением к гражданам, рассказывая о текущей ситуации с COVID-19 в столице, а также отвечает на вопросы, которые ему присылают журналисты. По состоянию на 09:30 16 апреля, в Киеве подтвердили заболевание коронавирусом у 644 граждан, 12 из которых умерли.

Как известно, из-за пандемии коронавируса в Украине действует жесткий карантин. В Киеве, Харькове и Днепре не работает метрополитен, а проезд в общественном транспорте происходит только при наличии специального пропуска.

Актуальную статистику заболеваемости и смертности от коронавируса в Украине можно найти здесь.

В МВД ожидают, что пик заболеваемости в Украине придется на 15−25 апреля.