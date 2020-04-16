Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк удивили пользователей Сети
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This is my version of Snapchat or TikTok or whatever the cool thing you're supposed to do these days 😅😅😅💃!!!!! As you can see I’m not really dancing folks …… I’m just very bored 🙄. PS I know we had one of the world's biggest breakups 20 years ago …… but hey the man is a genius !!!! Great song JT ✨ !!!! Pssss if you KNOW WHAT'S GOOD 😜 !!!!!!
"Это моя версия роликов из Snapchat, TikTok, которые сейчас должны делать все в эти дни. Как вы можете видеть, я особо не танцую. Мне просто очень скучно. — написала Спирс. — Я знаю, что у нас был один из самых громких разрывов в мире за последние 20 лет. Но этот человек — гений! Отличная песня, Джастин".
По мнению многих, это лучший ее пост. Но еще больше поклонников обрадовал Тимберлейк, который отреагировал на запись и оставил комментарий в виде смайликов с поднятыми вверх руками. Этот знак означает "восторг".
Его ответ оценили более 20 тысяч пользователей, которые сразу начали писать: "Боже мой, теперь вы обязаны выпустить совместный трек", "вы такие забавные", "мы вас так любим".
Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк были вместе пять лет, в период с 1997 по 2002 год. Но познакомились они еще в детстве.
После расставания у каждого из них было много других романов. Сейчас поп-певица встречается с фитнес-тренером Сэмом Асгари и воспитывает двух сыновей от бывшего мужа Кевина Федерлайна.
Исполнитель хита "Can't stop the feeling!" почти 13 лет состоит в отношениях с актрисой Джессикой Бил (поженились в 2012 году). У них есть сын Сайлас Рэндалл, которому недавно исполнилось пять лет.