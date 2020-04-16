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Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк удивили пользователей Сети

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк удивили пользователей Сети
Певица Бритни Спирс разместила в инстаграме видео, на котором танцует под песню Filthy Джастина Тимберлейка, чем удивила пользователей соцсети. Все-таки они встречались почти 20 лет назад.

"Это моя версия роликов из Snapchat, TikTok, которые сейчас должны делать все в эти дни. Как вы можете видеть, я особо не танцую. Мне просто очень скучно. — написала Спирс. — Я знаю, что у нас был один из самых громких разрывов в мире за последние 20 лет. Но этот человек — гений! Отличная песня, Джастин".

По мнению многих, это лучший ее пост. Но еще больше поклонников обрадовал Тимберлейк, который отреагировал на запись и оставил комментарий в виде смайликов с поднятыми вверх руками. Этот знак означает "восторг".


Его ответ оценили более 20 тысяч пользователей, которые сразу начали писать: "Боже мой, теперь вы обязаны выпустить совместный трек", "вы такие забавные", "мы вас так любим".

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк были вместе пять лет, в период с 1997 по 2002 год. Но познакомились они еще в детстве.

После расставания у каждого из них было много других романов. Сейчас поп-певица встречается с фитнес-тренером Сэмом Асгари и воспитывает двух сыновей от бывшего мужа Кевина Федерлайна.

Исполнитель хита "Can't stop the feeling!" почти 13 лет состоит в отношениях с актрисой Джессикой Бил (поженились в 2012 году). У них есть сын Сайлас Рэндалл, которому недавно исполнилось пять лет.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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