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Брэд Питт отремонтировал дом своей визажистки и расплакался

Брэд Питт отремонтировал дом своей визажистки и расплакалсяКадр: @hgtv

Голливудский актер Брэд Питт отремонтировал дом своей визажистки Джейн Блэк и расплакался. Об этом сообщает Daily Mail.

Артист стал участником шоу Celebrity IOU, суть которого заключается в том, что звезды делают ремонт для близких людей. Питт решил устроить сюрприз своей давней коллеге и подруге, переоборудовав ее гараж в гостевое помещение. По его словам, он сотрудничал с Блэк в ходе съемок 40 фильмов. Отмечается, что когда работа в ее жилье была закончена, актер был очень растроган.

«Я парень, который будет плакать по телевидению. Я пока не могу осознать что это будет значить для нее и всех людей, которым она помогает, и сколько она значит для меня. Это просто здорово», — сказал Питт и пояснил, что воспринимает подругу как сестру.

После ремонта Блэк призналась 56-летнему актеру в любви. «Я действительно просто изумлена. Это очень трогательно, и я очень ценю это», — отреагировала визажистка. Она назвала Питта невероятно щедрым человеком.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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