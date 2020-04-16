Бросок на Берлин начался 75 лет назад

Лидия Мартынова

75 лет назад, 16 апреля 1945 года, началась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск, одна из последних в Великой Отечественной войне.

Операция продолжалась с 16 апреля по 8 мая 1945 года, то есть 23 дня. Ею руководили сразу три маршала Советского Союза — Георгий Жуков, Константин Рокоссовский и Иван Конев. Особенностью броска было активное использование танковых соединений.

К середине весны 1945 года советские войска разгромили большую часть крупных гитлеровских группировок и охватили большую часть Германии. С востока на остатки германских войск наступали соединения Красной Армии, а с запада — союзные войска.

16 апреля Первый Белорусский фронт и Первый Украинский фронт начали атаковать противника в районе Кюстрина и реки Нейсе, а 20 апреля в наступление перешли войска Второго Белорусского фронта. Красноармейцы обошли Берлин, отрезав от него главные вражеские силы. С 21 апреля по 2 мая на улицах столицы Германии шли бои. К вечеру 30 апреля войска Третьей ударной армии взяли рейхстаг и подняли над ним Знамя Победы. Вечером 8 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии.