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Бросок на Берлин начался 75 лет назад

Бросок на Берлин начался 75 лет назад

75 лет назад, 16 апреля 1945 года, началась Берлинская стратегическая наступательная операция советских войск, одна из последних в Великой Отечественной войне.

Операция продолжалась с 16 апреля по 8 мая 1945 года, то есть 23 дня. Ею руководили сразу три маршала Советского Союза — Георгий Жуков, Константин Рокоссовский и Иван Конев. Особенностью броска было активное использование танковых соединений.

К середине весны 1945 года советские войска разгромили большую часть крупных гитлеровских группировок и охватили большую часть Германии. С востока на остатки германских войск наступали соединения Красной Армии, а с запада — союзные войска.

16 апреля Первый Белорусский фронт и Первый Украинский фронт начали атаковать противника в районе Кюстрина и реки Нейсе, а 20 апреля в наступление перешли войска Второго Белорусского фронта. Красноармейцы обошли Берлин, отрезав от него главные вражеские силы. С 21 апреля по 2 мая на улицах столицы Германии шли бои. К вечеру 30 апреля войска Третьей ударной армии взяли рейхстаг и подняли над ним Знамя Победы. Вечером 8 мая 1945 года был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Германии.

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По материалам: pnp.ru

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