Череп древнего буйвола из Подмосковья обнаружен в двух тысячах километров от основного ареала

Вадим Карасев

Сотрудники Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН исследовали череп, хранящийся в Коломенском краеведческом музее. Они определили, что череп принадлежит вымершему виду буйволов. Это позволило установить, что данные буйволы встречались на две тысячи километров восточнее областей, где ранее находили их ископаемые останки. Исследование опубликовано в журнале «Доклады Российской Академии наук. Науки о жизни», кратко о нем сообщает сайт Палеонтологического института.

Европейские водяные буйволы (Bubalus murrensis) были близкими родственниками существующих и в наши дни азиатских буйволов (Bubalus arnee) и жили в эпоху плейстоцена, когда периоды оледенений сменялись теплыми временами межледниковья. В ледниковые эпохи популяции буйволов сохранялись в Средиземноморье, а когда наступало потепление, они распространялись на север. Палеонтологам известны два таких периода — 425–337 тысяч лет назад и 130–115 тысяч лет назад. Чаще всего кости европейских буйволов находят в Германии, но отдельные находки встречаются и в других странах, от Франции до Румынии.

Череп буйвола из Коломенского краеведческого музея был найден в 1939 году у села Лукерьино на реке Коломенке, правом притоке реки Москвы, в 4,5 км к западу от Коломны. Палеонтологи, изучившие его в 2019 году, установили, что череп принадлежит европейскому водяному буйволу. По степени зарастания швов на черепе и стертости зубов они определили, что животному было пять-шесть лет.

Ученые считают, что буйволы проникли на Русскую равнину во время межстадиального потепления, известного как бёллинг — аллерёд (около 14 700–12 600 лет назад), когда установился мягкий климат и на территории нынешнего Подмосковья появились многочисленные речные и озерные системы и подходящие растительные сообщества, включая приречные широколиственные леса. В бассейне реки Москвы в это время активно формировались торфяники и мощные толщи озерных илов, которые обеспечили исключительную сохранность черепа буйвола из Лукерьино. Исследователи полагают, что есть вероятность найти и другие ископаемые останки буйволов на Русской равнине, относящиеся и к более ранним глобальным потеплениям.