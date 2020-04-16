Число зараженных коронавирусом в Бангладеш превысило 1,5 тысячи человек

Алексей Вольцев

Общее число заразившихся коронавирусом в Бангладеш составляет 1572 человека, сообщает министерство здравоохранения страны.

Отмечается, что за сутки заболело самое большое число людей в стране за все время пандемии коронавируса – в четверг власти зафиксировали 341 новый случай.

Общее число погибших от коронавируса в стране составляет 60 человек, причем 10 из них скончались за последние сутки. Число выздоровевших не изменилось, справиться с болезнью удалось 49 людям.

В связи с распространением коронавируса правительство Бангладеш продлило до 25 апреля режим изоляции в стране.