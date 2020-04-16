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Число заразившихся коронавирусом в Индии выросло до 12,3 тысячи человек

Число заразившихся коронавирусом в Индии выросло до 12,3 тысячи человек
Число заразившихся коронавирусом в Индии выросло за сутки больше чем на 900 и составляет 12380 человек, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

В общее число входит 10477 человек, проходящих лечение, 1488 выздоровевших, 414 погибших и один заразившийся коронавирусом человек, уехавший из страны.

Накануне сообщалось о 11 439 заболевших, днем ранее – о 10 363 заразившихся.


Махараштра в центре страны, где зафиксировано 2687 случаев заражения, столичная территория Дели с 1561 зараженным, штат Тамилнад на юге Индии – 1204 случая, расположенный на северо-западе страны штат Раджастан – 1005 случаев и граничащий с Махараштрой Мадхъя-Прадеш – 987 случаев. Более 500 случаев заболевания зафиксировано в штатах Уттар-Прадеш (735), Гуджарат (695), Теленгана (647) и Андхра-Прадеш (503).
# В мире
По материалам: ria.ru

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