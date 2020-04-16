Чистый четверг 16 апреля 2020 года: традиции, обычаи и приметы

Вадим Карасев

Чистый четверг в 2020 году выпадает на 16 апреля, и в этот день верующие будут не только соблюдать предписания церкви, но и вспомнят обычаи этого дня, а также народные приметы.

Чистый четверг — это не только уборка и выпечка куличей, но и возможность освободиться от страхов и сомнений, преодолеть сложности благодаря искренним молитвам. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют познакомиться с традициями этого дня, а также народными приметами, связанными с ним, чтобы привлечь в жизнь счастье и не совершить дел, которые могут стать причиной неприятностей.

Чистый четверг: традиции и обычаи

Традиционно в чистый четверг первым делом умываются водой, но не обычной. Ее заранее готовят, оставляя настаиваться на серебре. Этот обычай позволяет сохранить красоту и молодость на долгие годы, а также справиться с недугами и болезнями.

В Чистый четверг начинается финальная подготовка к Светлой Пасхе. В этот день верующие тщательно убираются в домах, приводят в порядок вещи, выбрасывают все, что пришло в негодность. Выкидывая поломанные вещи, каждый сможет избавить свое жилище от скопления негативной энергетики, а также освободить пространство от накопленного за год хлама.

По традиции в Чистый четверг обязательно моются, и в прежние времена верующие совершали ритуал омовения до рассвета, чтобы предстать перед первыми солнечными лучами чистыми. Вместе с грязью по поверьям смываются и дурные мысли, и влияние со стороны недоброжелателей, и весь накопленный негатив, и болезни. Перед ритуальным омовением обязательно молятся, очищая души.

В четверг начинают печь куличи, а также красят яйца, которые освящают в церкви. Однако в 2020 году в условиях карантина освятить продукты можно и дома, и церковь дает на это свое благословение. Приготовление куличей — давняя традиция, и в этом году каждая хозяйка сможет попробовать новые рецепты, чтобы удивить домочадцев.

Не забывают и о приготовлении четверговой соли. Ее прокаливают на сковороде, а затем собирают, чтобы пользоваться ей в течение года. Такая соль по поверьям не только избавляет от болезней, но и становится сильным оберегом от любого зла. Освятить ее также можно будет в домашних условиях.

Интересным обычаем в Чистый четверг был и остается контакт с потусторонними силами. Их вызывают в темных помещениях, например, на чердаке, с церковными свечами. Считается, что такой ритуал вызывает домового, по внешнему облику которого судят о событиях. Если домовой показывался добродушным старичком, то в будущем у семьи не предвидится проблем, а если его вид пугает, то нужно готовиться к неприятностям. В этом случае домового старались задобрить, оставляя ему угощения и подарки: сладости без оберток, кашу на красивом блюдце, выпечку, бусины, лоскутки и даже самодельные корзинки с красивыми одеяльцами.

Традиционно в Чистый четверг после захода Солнца гадали на суженых. Эта традиция не одобряется церковью, поэтому верующим священнослужители не рекомендуют заниматься подобными опытами, заменив их молитвами на обретение семейного счастья и защиты от любых невзгод.

Приметы в день праздника

Тем, кто в Чистый четверг ленится, удачи не видать. Согласно примете уборка является важной частью подготовки к Великой Пасхе, и тем, кто уклоняется от соблюдения традиций, можно ждать неприятностей.Богатства и удачи можно не увидеть весь год, если дать взаймы. Они перейдут к тем, кому вы одолжили вещь, деньги или продукты питания.По примете тем, кто хочет стать богаче, уборку нужно начинать с дверей и окон, тщательно отмывая их от грязи.Удача улыбнется тому, кто свою прибыль в Чистый четверг трижды пересчитает.Наши предки верили, что в день праздника девушка может привлечь в жизнь суженого, если при уборке своего шкафа освободит одну из полок. Поговорка «Свято место пусто не бывает» работает именно так: опустевшую полку в скором времени обязательно займут мужские вещи.