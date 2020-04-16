Что пишут в Телеграме: 15 апреля

Вадим Карасев

Ruposters приготовил обзор постов популярных Telegram-каналов о важных событиях 15 апреля.

Владимир Путин поручил выделить 200 млрд рублей на зарплаты работникам малого и среднего бизнеса, пишет канал "Новости. Как есть". Помощь будет безвозмездной, заявку можно будет подать с 1 мая. Единственное условие — сохранение не менее 90% от численности штата на 1 апреля.

Представители российского металлургического сектора устроили между собой соревнование за звание самого щедрого мецената, выделившего деньги на борьбу с коронавирусом, пишет канал "Нержавейка". "Норникель" уже выделил на эти цели 10,5 млрд рублей и планирует развернуть на Кольском полуострове две стационарные и пять мобильных лабораторий для выявления инфекции. Группа НЛМК совместно с благотворительным фондом "Милосердие" направила 500 млн руб. регионам, где работают предприятия корпорации — Липецкой, Белгородской, Калужской, Свердловской областям и Алтайскому краю. "Металлоинвест" направил более 100 млн руб. на оснащение больниц, организацию моногоспиталей, закупку необходимых средств индивидуальной защиты для жителей Белгородской, Курской и Оренбургской областей.

Канал "Номенклатура" разобрал историю с проверкой пропусков в московском метрополитене. Люди скопились в очередях, чтобы попасть в метро и приехать на работу. Непопулярную меру пришлось ввести, так как многие горожане не соблюдают режим самоизоляции. Но официальный пропуск многие восприняли как разрешение на свободное перемещение. Механизм оказался недостаточно продуман полицией. Мэр Москвы Сергей Собянин попросил главу столичного ГУ МВД перестроить работу, чтобы не допустить повторения ситуации.

В Китае ввели строгий контроль за гражданами, пишет канал "Железный занавес". Людей заставляют устанавливать на смартфон специальное приложение, отслеживающее их передвижение и собирающее данные о здоровье. Генерируемый приложением QR-код по первому требованию нужно предъявлять представителям власти.

Падение курса рубля стало причиной повышения цен на ОСАГО, сообщает канал "Роспотребобзор". 9 из 10 крупнейших автостраховщиков уже подняли стоимость полиса на 10% (около 400 рублей). Причина состоит в том, что подорожали запчасти, закупаемые в других странах. Тенденция в дальнейшем сохранится, ОСАГО будет дорожать, предрекают эксперты.

Депутат госсобрания Республики Алтай нашел причину того, почему в регионе до сих пор нет ни одного зараженного коронавирусом. По словам Ержаната Бегенова, которые приводит канал "Без комментариев", все дело в покровительстве священной мумии Принцессы Укока, найденной в 1993 году.



У нас есть защита. Алтайцы очень сильно ее почитают, очень дорожат ей. Когда ее забрали в Новосибирск, у нас землетрясение было, это, говорят, все с ней было связано. Не надо было ее трогать.

Канал "2ch/Двач" опубликовал ответ заместителя главврача обнинской больницы №8 Анны Моисеевой на жалобу хирургов, которые перестали получать ежемесячные выплаты за оказание экстренной помощи. "Кто не доволен зарплатой, может увольняться", — написала начальница. Главврач обещал ее за это наказать.