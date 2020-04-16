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Что смотреть онлайн 16 апреля. Расписание трансляций

Что смотреть онлайн 16 апреля. Расписание трансляций
. Сегодня "Пиковая дама" в Мариинке, "Петербург" во дворе Михайловского дворца, "Дама с камелиями" Ноймайера в Гамбургском балете и "Лебединое озеро в Венской опере. Что еще интересного Сети - в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (16 апреля) до 1:30 (17 апреля) на площадке на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, будет доступна запись 2009 года "Ласточки" Джакомо Пуччини. Постановка Николя Жоэля, дирижер Марко Армильято. В ролях: Анжела Георгиу, Роберто Аланья, Лизетт Оропеса, Мариус Бренчу и Сэмюэл Рэми.


приглашает маленьких зрителей на спектакль "Пастушка и трубочист" по сказке Ганса Христиана Андерсена. Постановка Марины Протасовой.

День

В 13:00 Берлинская государственная опера покажет оперу "Кавалер розы" Рихарда Штрауса. Постановка Андре Хеллера, дирижер Зубин Мета.

В 16:00 Детский музыкальный театр имени Наталии Сац представит на портале Культура.РФ балет "Путешествия Гулливера" на музыку Алексея Ларина. Дирижер Сергей Михеев.


В 17:00 "Сатирикон" откроет доступ к записи криминальной сказки "Деньги" по пьесе Александра Островского "Не было ни гроша, да вдруг алтын". Постановка Константина Райкина.

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Продолжаем показ спектаклей из «золотого фонда» Сатирикона ⠀ Спектакль Константина Райкина в жанре криминальной сказки по пьесе А. Н. Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын». Действие происходит на окраине Москвы 90-х, в гаражах, рядом с которыми то и дело проходят, громко стуча колесами, вагоны поездов, и даже строительный кран становится участником интриги. Те века, что отделяют нас от написания автором пьесы, мало изменили в человеческих нравах — всюду «Деньги». Спектакль был поставлен в 2010 году. ⠀ Художник: Дмитрий Разумов. Музыка: Валерий Чернышев. В ролях: Денис Суханов, Агриппина Стеклова, Глафира Тарханова, Елена Бутенко-Райкина, Алексей Якубов, Марина Иванова и др. ⠀ Трансляция будет проходить на официальном сайте Сатирикона в разделе Онлайн. Ссылка доступна в описании профиля. ⠀ ДЕНЬГИ I 16 апреля в 17.00 — спектакль останется в доступе до конца дня 18 апреля (до 24.00) ⠀ Отмечайте друзей в комментариях, чтобы смотреть спектакль вместе 😉 ⠀ #сатирикон #деньги #культураонлайн #самоизоляция

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В 17:00 Пермский Театр-Театр проведет онлайн–показ спектакля "Шинель" по повести Николая Гоголя. Постановка Ирины Ткаченко в жанре "пластического триллера", без слов, но с танцами.

В 17:30 Гамбургский балет представит "Даму с камелиями" по роману Александра Дюма на музыку Фредерика Шопена. Постановка Джона Ноймайера.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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