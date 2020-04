Что смотреть онлайн 16 апреля. Расписание трансляций

View this post on Instagram

Продолжаем показ спектаклей из «золотого фонда» Сатирикона ⠀ Спектакль Константина Райкина в жанре криминальной сказки по пьесе А. Н. Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын». Действие происходит на окраине Москвы 90-х, в гаражах, рядом с которыми то и дело проходят, громко стуча колесами, вагоны поездов, и даже строительный кран становится участником интриги. Те века, что отделяют нас от написания автором пьесы, мало изменили в человеческих нравах — всюду «Деньги». Спектакль был поставлен в 2010 году. ⠀ Художник: Дмитрий Разумов. Музыка: Валерий Чернышев. В ролях: Денис Суханов, Агриппина Стеклова, Глафира Тарханова, Елена Бутенко-Райкина, Алексей Якубов, Марина Иванова и др. ⠀ Трансляция будет проходить на официальном сайте Сатирикона в разделе Онлайн. Ссылка доступна в описании профиля. ⠀ ДЕНЬГИ I 16 апреля в 17.00 — спектакль останется в доступе до конца дня 18 апреля (до 24.00) ⠀ Отмечайте друзей в комментариях, чтобы смотреть спектакль вместе 😉 ⠀ #сатирикон #деньги #культураонлайн #самоизоляция