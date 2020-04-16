Что смотреть онлайн 16 апреля. Расписание трансляций

Алексей Вольцев

Утро

. Сегодня "Пиковая дама" в Мариинке, "Петербург" во дворе Михайловского дворца, "Дама с камелиями" Ноймайера в Гамбургском балете и "Лебединое озеро в Венской опере. Что еще интересного Сети - в подборке РИА Новости.

С 2:30 (16 апреля) до 1:30 (17 апреля) на площадке на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, будет доступна запись 2009 года "Ласточки" Джакомо Пуччини. Постановка Николя Жоэля, дирижер Марко Армильято. В ролях: Анжела Георгиу, Роберто Аланья, Лизетт Оропеса, Мариус Бренчу и Сэмюэл Рэми.

День

приглашает маленьких зрителей на спектакльпо сказке Ганса Христиана Андерсена. Постановка Марины Протасовой.

В 13:00 Берлинская государственная опера покажет оперу "Кавалер розы" Рихарда Штрауса. Постановка Андре Хеллера, дирижер Зубин Мета.

В 16:00 Детский музыкальный театр имени Наталии Сац представит на портале Культура.РФ балет "Путешествия Гулливера" на музыку Алексея Ларина. Дирижер Сергей Михеев.

В 17:00 "Сатирикон" откроет доступ к записи криминальной сказки "Деньги" по пьесе Александра Островского "Не было ни гроша, да вдруг алтын". Постановка Константина Райкина.

В 17:00 Пермский Театр-Театр проведет онлайн–показ спектакля "Шинель" по повести Николая Гоголя. Постановка Ирины Ткаченко в жанре "пластического триллера", без слов, но с танцами.

В 17:30 Гамбургский балет представит "Даму с камелиями" по роману Александра Дюма на музыку Фредерика Шопена. Постановка Джона Ноймайера.