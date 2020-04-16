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Денисова уточнила данные по обмену с "ДНР"

Денисова уточнила данные по обмену с "ДНР"
В рамках обмена удерживаемыми лицами с "ДНР" возвращено 9 граждан Украины, сообщила омбудсмен Людмила Денисова в четверг, 16 апреля.

"В частности, среди них – Виктор Шайдов. Он военнослужащий ВСУ. Попал в плен и незаконно удерживался на временно оккупированной территории Донецкой области с 2019 года", - написала она в Телеграмм.

Процесс взаимного освобождения граждан происходит в первой локации – на КПВВ Майорск.
В комментарии агентству Интерфакс-Украина Денисова уточнила, что после завершения обмена на первой локации через время начнется обмен в Луганской области в районе Счастья, в рамках которого в Украину вернутся еще 10 граждан.

"Сейчас те 9 граждан, которых забрали в Донецкой области, уже находятся на подконтрольной Украине территории, и уже будут перемещаться в место обсервации", - сообщила она.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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