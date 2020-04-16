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Девушка бросила семью из-за секретной беременности матери и нашла поддержку

Девушка бросила семью из-за секретной беременности матери и нашла поддержкуФото: Globallookpress.com

Пользовательница Reddit с ником Valcoeur перестала общаться с семьей после того, как мать рассказала о своей беременности всем, кроме нее. Историей, произошедшей четыре года назад, девушка поделилась с посетителями ресурса и нашла поддержку. Многие пользователи убедили ее в том, что она поступила правильно.

Valcoeur рассказала, что ее родители всегда вели себя весьма инфантильно и, по ее словам, ужасно обращались с детьми. Когда девушке было 16 лет, мать попросила ее присмотреть за младшими детьми и пропала на три дня. Во время ее отсутствия автор поста подслушала разговор матери с младшим братом. Из него дочь узнала, что мать держит от нее в секрете беременность, в то время как вся остальная семья знает об этом.

Вернувшись домой, женщина устроила небольшую вечеринку с членами семьи, участвовать в которой рассказчица отказалась. «Почему ты вообще живешь здесь, если ты все время отдельно от семьи?» — спросила мать оставшуюся в комнате дочь, после чего девушка решила бросить семью и ушла из дома.

Спустя четыре года мать девушки связалась с ней и обвинила в том, что та оставила своих младших братьев и сестер и не заботится о них. Однако в комментариях многие поддержали автора поста. Wind-river7 обратил ее внимание на то, что она не должна нести ответственность за действия матери и быть няней ее детей. «В первую очередь ты должна заботиться о себе. С помощью чувства вины очень легко манипулировать людьми», — написал bentonstaub. Некоторые люди также похвалили девушку за то, что она смогла вырваться из «токсичной среды».

Ранее пользователи Reddit поддержали 28-летнюю женщину, которая поделилась шокировавшей ее историей. Младший брат признался ей в любви, а затем убежал из дома и перестал отвечать на звонки и сообщения. Комментаторы порекомендовали женщине обратиться за помощью к специалисту и отправить брата к психотерапевту.

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По материалам: lenta.ru

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