ДНР и Украина провели обмен пленными

Лидия Мартынова

ДНР и Украина провели первый в 2020 году обмен удерживаемыми лицами. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.

По ее словам Донецк в ходе сегодняшнего обмена пленными получил от Киева 10 человек, Украине передано девять человек.

«Мы смогли забрать у Украины 10 человек, ей передали 9 человек. С нашей стороны мы провели всю процессуальную очистку всех переданных Украине лиц», — цитирует Морозову агентство ДАН.

Омбудсмен уточнила, что изначально в список было внесено 11 человек, однако один человек отказался участвовать в обмене. Она также сообщила, что все переданные Киевом лица пройдут в ДНР двухнедельную обсервацию из-за угрозы распространения COVID-19.

«Все, кто был обменен, будут помещены на 14-дневный карантин. После этого тем, у кого нет в ДНР жилья, оно будет предоставлено в пункте долгосрочного проживания», — сказала Морозова.

По завершению процедуры обмена бывшие пленные прошли процедуру температурного скрининга и медосмотр. В дальнейшем их ждет более глубокое медицинское обследование.

Освобожденных из украинского плена граждан власти ДНР пообещали обеспечить питанием, предметами личной гигиены и материальной помощью.

Ранее ИА Newstes сообщало, что утром 15 апреля Киев и Донецк одновременно заявили о стремлении осуществить обмен удерживаемыми лицами до Пасхи.