ДНР и Украина провели обмен пленными
ДНР и Украина провели первый в 2020 году обмен удерживаемыми лицами. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в республике Дарья Морозова.
По ее словам Донецк в ходе сегодняшнего обмена пленными получил от Киева 10 человек, Украине передано девять человек.
Омбудсмен уточнила, что изначально в список было внесено 11 человек, однако один человек отказался участвовать в обмене. Она также сообщила, что все переданные Киевом лица пройдут в ДНР двухнедельную обсервацию из-за угрозы распространения COVID-19.
По завершению процедуры обмена бывшие пленные прошли процедуру температурного скрининга и медосмотр. В дальнейшем их ждет более глубокое медицинское обследование.
Освобожденных из украинского плена граждан власти ДНР пообещали обеспечить питанием, предметами личной гигиены и материальной помощью.
Ранее ИА Newstes сообщало, что утром 15 апреля Киев и Донецк одновременно заявили о стремлении осуществить обмен удерживаемыми лицами до Пасхи.