"Дочка" Роскосмоса начала производство аппаратов ИВЛ

Лидия Мартынова

Предприятие госкорпорации "Роскосмос" получило разрешение Росздравнадзора на выпуск аппаратов ИВЛ, производство уже начато, первая партия будет поставлена в регионы летом, сообщили РИА Новости в пресс-службе Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).

"Благодаря конструктивному взаимодействию АО "ОРКК" и концерна "Аксион" (входят в Роскосмос - ред.) с Федеральной службой надзора в сфере здравоохранения оформление регистрационного удостоверения на новый аппарат удалось осуществить в кратчайшие сроки, что позволит уже в ближайшее время поставить аппарат ИВЛ потребителям", - сказали в корпорации.