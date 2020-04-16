Джиган платит 100 тысяч рублей за каждые сутки в элитной клинике

Анастасия Иванова

Около двух недель рэпер не выходит ни с кем на связь. Друзья Джигана отказывались рассказывать, что именно с ним случилось. Оказалось, что все просто: он уехал лечиться.

Джиган находится в оздоровительном комплексе класса люкс «Вилла Плес». Ранее это место было популярным среди звезд, которые хотят отдохнуть от суеты, а теперь там наблюдаются наркоманы.

Муж Оксаны живет в большом номере площадью 130 кв. метров. В распоряжении рэпера есть терраса, сауна, пятиразовое детокс-питание. День пребывания в таком комплексе стоит 100 тысяч рублей. Оксана навещала мужа лишь один раз. Модель приезжала без детей.

Лишь раз в день Джиган имеет возможность выходить на связь. Выходить за территорию комплекса рэперу не разрешается. Пациенты центра могут гулять лишь при сопровождении сотрудников. Все, кто приезжает в центр, проходят строгий контроль.