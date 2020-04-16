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Джонни Депп завел инстаграм: интернет в восторге

Джонни Депп завел инстаграм: интернет в восторге

Похоже, самоизоляция из-за пандемии коронавируса не только вносит коррективы в привычную жизнь большинства, но и заставляет их изменять собственным принципам. По крайней мере именно так поступил 56-летний Джонни Депп — он завел официальные аккаунты в инстаграме и на фейсбуке, хотя раньше был категорически против соцсетей и неоднократно говорил об этом в своих интервью.

Судя по всему, на карантине мнение Джонни на этот счет резко изменилось — теперь актер будет наблюдать за жизнью своих друзей и коллег в интернете, а также сам делиться с ними новыми постами. Пока в фейсбуке Депп опубликовал лишь несколько своих снимков, при этом в инстаграме актер изначально поделился только одним кадром — изображением белого квадрата.


Джонни Депп

Недавно же аккаунт Деппа в инстаграме наконец прошел верификацию и получил галочку, подтверждающую его официальный статус. Сразу же после этого Джонни удалил фото белого квадрата и опубликовал свой снимок, сделанный на съемках одной из картин. В подписи к нему он поприветствовал более 178 тысяч человек, которые уже успели на него подписаться.

Всем привет... Кое-что снимаю для вас прямо сейчас... Дайте мне минутку,

— написал Депп.


За считаные минуты под первым постом Джонни появилось огромное количество комментариев от пользователей со всего мира — все они выражали восторг его неожиданному появлению в соцсетях:

Люблю тебя!

Молюсь, чтобы это не было шуткой!

Ждем твоих следующих постов!

Джонни в инстаграме — не могу поверить своим глазам!


Напомним, что ранее Депп довольно резко высказывался в отношении соцсетей. Актер признавался, что совершенно ничего не смыслит в инстаграме и фейсбуке и не хотел бы нанимать человека, который будет вести за него социальные сети. Депп добавил, что даже сама мысль, что люди будут ходить на фильмы с его участием чаще, если он вдруг начнет выкладывать фото своего завтрака в инстаграме, казалась ему абсурдной.

Поддержка интернет-пользователей в соцсетях для актера сейчас явно не будет лишней, ведь в суде уже не первый год продолжаются разбирательства Деппа с бывшей женой Эмбер Херд. Недавно стало известно, что Херд может получить три года тюрьмы, если адвокатам актера все же удастся убедить суд в том, что Эмбер оклеветала бывшего мужа, когда заявила о домашнем насилии с его стороны.

Первым новостью со NEWSTES.RU поделился блогер Bormoglot.

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По материалам: spletnik.ru

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