Генсек ООН допустил, что мир может потерять сотни тысяч детей в 2020 году

Влада Некрасова

Генсек ООН Антониу Гутерреш допускает, что в условиях глобальной рецессии, вызванной коронавирусом, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей.

В четверг генеральный секретарь представил доклад о рисках, с которыми сталкиваются дети в нынешних условиях.

"В условиях нарастания глобальной рецессии в 2020 году могут случиться сотни тысяч дополнительных случаев детских смертей", - сказал Гутерреш в своем видеообращении.

Он призвал семьи и политических лидеров на всех уровнях защитить детей.