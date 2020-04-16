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Генсек ООН допустил, что мир может потерять сотни тысяч детей в 2020 году

Генсек ООН допустил, что мир может потерять сотни тысяч детей в 2020 году
Генсек ООН Антониу Гутерреш допускает, что в условиях глобальной рецессии, вызванной коронавирусом, в 2020 году мир может увидеть сотни тысяч детских смертей.

В четверг генеральный секретарь представил доклад о рисках, с которыми сталкиваются дети в нынешних условиях.

"В условиях нарастания глобальной рецессии в 2020 году могут случиться сотни тысяч дополнительных случаев детских смертей", - сказал Гутерреш в своем видеообращении.


Он призвал семьи и политических лидеров на всех уровнях защитить детей.

# В мире
По материалам: ria.ru

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