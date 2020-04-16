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Глава Минэкономразвития исключил дефолт в России

Глава Минэкономразвития исключил дефолт в России
Министр экономического развития Максим Решетников в эфире программы "Познер" на Первом канале исключил вероятность дефолта в России.

Решетников ответил отрицательно на вопрос ведущего о том, есть ли минимальный риск повторения в стране дефолта, как в 1998-м году.

Министр добавил, что в нынешней ситуации государству следует помочь бизнесменам, чтобы у них "осталось желание" продолжать свое дело.


"Мне кажется, сейчас пройдет время, и мы поймем, что показал нам этот кризис: мы построили очень развитую, очень диверсифицированную экономику", — сказал Решетников.

# Россия
По материалам: ria.ru

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