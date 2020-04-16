Глава Минэкономразвития исключил дефолт в России

Анастасия Иванова

Министр экономического развития Максим Решетников в эфире программы "Познер" на Первом канале исключил вероятность дефолта в России.

Решетников ответил отрицательно на вопрос ведущего о том, есть ли минимальный риск повторения в стране дефолта, как в 1998-м году.

Министр добавил, что в нынешней ситуации государству следует помочь бизнесменам, чтобы у них "осталось желание" продолжать свое дело.

"Мне кажется, сейчас пройдет время, и мы поймем, что показал нам этот кризис: мы построили очень развитую, очень диверсифицированную экономику", — сказал Решетников.