Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Глава Минэкономразвития проверил выдачу "нулевых" кредитов малому бизнесу

Глава Минэкономразвития проверил выдачу "нулевых" кредитов малому бизнесу

Глава Минэкономразвития проверил выдачу "нулевых" кредитов малому бизнесу
Глава Минэкономразвития Максим Решетников лично проверил, как обстоят дела с выдачей нулевых кредитов малому и микробизнесу.

В своем Instagram министр сообщил, что после жалоб предпринимателей на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок обратился в два крупнейших банка.

"В одном оператор "горячей линии" ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае. Обратил на это внимание руководства банков", - добавил министр.

View this post on Instagram

Президент объявил о новых системных мерах поддержки бизнеса. Теперь программа «нулевых» кредитов на зарплату доступна не только микро и малым предприятиям, но и средним и крупным. Пока в нее официально включились пять банков, готовятся к подписанию еще 25 соглашений. Наш мониторинг показывает, что выдачи кредитов идут медленно. Из 3,5 тыс. обращений на общую сумму 24 млрд рублей - одобрены примерно 1,5 млрд. А выдано реально всего лишь 400 млн руб. Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок. Решил проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор "горячей линии" ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае. Обратил на это внимание руководства банков. Сейчас стабилизация экономики во многом зависит от того, как принимаемые Правительством @government_rf решения реализуются в реальном секторе экономики. #coronavairus #экономикабезвируса

A post shared by Решетников Максим (@reshetnikov_mg) on

По словам чиновника, из трех с половиной тысяч обращений на общую сумму 24 миллиарда рублей одобрены примерно 1,5 миллиарда. При этом реально выдано лишь 400 миллионов рублей.


Решетников отметил, что "стабилизация экономики во многом зависит от того, как принимаемые правительством решения реализуются в реальном секторе экономики".

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Чистый четверг 16 апреля 2020 года: традиции, обычаи и приметы
Чистый четверг 16 апреля 2020 года: традиции, обычаи и приметы
НАТО сохраняет боеготовность в условиях пандемии коронавируса
НАТО сохраняет боеготовность в условиях пандемии коронавируса
Тяжелобольную Надежду Бабкину перевезли в военный госпиталь
Тяжелобольную Надежду Бабкину перевезли в военный госпиталь
Иран благодарен России за готовность поддержать его «базовыми товарами»
Иран благодарен России за готовность поддержать его «базовыми
Селена Гомес подала в суд на авторов приложения за сходство героини с ней
Селена Гомес подала в суд на авторов приложения за сходство героини с
В творожной массе нашли плесень и кишечную палочку
В творожной массе нашли плесень и кишечную палочку
В США заявили об испытаниях российской противоспутниковой ракеты
В США заявили об испытаниях российской противоспутниковой ракеты
Изолированных россиян развлекут звезда «Мстителей» и лучшие мультфильмы в Okko
Изолированных россиян развлекут звезда «Мстителей» и лучшие
Случайно приплывшая в Японию партия кокаина оказалась рекордной
Случайно приплывшая в Японию партия кокаина оказалась рекордной
Глава Минэкономразвития проверил выдачу "нулевых" кредитов малому бизнесу
Глава Минэкономразвития проверил выдачу "нулевых" кредитов малому
В Польше до конца апреля отменят ряд ограничений из-за коронавируса
В Польше до конца апреля отменят ряд ограничений из-за коронавируса
Инфекционист оценил риск повторого заражения коронавирусом
Инфекционист оценил риск повторого заражения коронавирусом

Топ на сегодня

Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Заразившийся коронавирусом крымчанин лечился в Москве
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Фирсов: Пожар под Чернобылем потушили - очень помог дождь
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу
Рука Вашингтона? Посольство выяснит роль США в сносе памятника Коневу
В Москве за сутки принудительно отправили на лечение 213 зараженных
В Москве за сутки принудительно отправили на лечение 213 зараженных
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной
Александр Гудков сделал предложение возлюбленной

Еще по теме

Промсвязьбанк в 2017 году может провести вторую секьюритизацию портфеля МСБ
Сбербанк увеличил выдачу кредитов крупным и средним компаниям на 20%
В Украине 1 февраля стартует программа кредитов для микро - и малого бизнеса
Сбербанк модернизирует выдачу кредитов малому бизнесу в 2017 году