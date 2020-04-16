Глава Минэкономразвития проверил выдачу "нулевых" кредитов малому бизнесу

Лидия Мартынова

Глава Минэкономразвития Максим Решетников лично проверил, как обстоят дела с выдачей нулевых кредитов малому и микробизнесу.

В своем Instagram министр сообщил, что после жалоб предпринимателей на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок обратился в два крупнейших банка.

"В одном оператор "горячей линии" ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае. Обратил на это внимание руководства банков", - добавил министр.

По словам чиновника, из трех с половиной тысяч обращений на общую сумму 24 миллиарда рублей одобрены примерно 1,5 миллиарда. При этом реально выдано лишь 400 миллионов рублей.

Решетников отметил, что "стабилизация экономики во многом зависит от того, как принимаемые правительством решения реализуются в реальном секторе экономики".