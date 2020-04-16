Глава Минэкономразвития проверил выдачу "нулевых" кредитов малому бизнесу
В своем Instagram министр сообщил, что после жалоб предпринимателей на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок обратился в два крупнейших банка.
"В одном оператор "горячей линии" ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае. Обратил на это внимание руководства банков", - добавил министр.
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Президент объявил о новых системных мерах поддержки бизнеса. Теперь программа «нулевых» кредитов на зарплату доступна не только микро и малым предприятиям, но и средним и крупным. Пока в нее официально включились пять банков, готовятся к подписанию еще 25 соглашений. Наш мониторинг показывает, что выдачи кредитов идут медленно. Из 3,5 тыс. обращений на общую сумму 24 млрд рублей - одобрены примерно 1,5 млрд. А выдано реально всего лишь 400 млн руб. Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок. Решил проверить это лично. Позвонил в два крупнейших банка. В одном оператор "горячей линии" ответил, что правительство якобы еще не подписало постановление. В другом пообещали выдать кредит, но… в мае. Обратил на это внимание руководства банков. Сейчас стабилизация экономики во многом зависит от того, как принимаемые Правительством @government_rf решения реализуются в реальном секторе экономики. #coronavairus #экономикабезвируса
По словам чиновника, из трех с половиной тысяч обращений на общую сумму 24 миллиарда рублей одобрены примерно 1,5 миллиарда. При этом реально выдано лишь 400 миллионов рублей.
Решетников отметил, что "стабилизация экономики во многом зависит от того, как принимаемые правительством решения реализуются в реальном секторе экономики".