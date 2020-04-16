Госдеп: Россия соблюдала СНВ-3 в 2019 году

Алексей Вольцев

Россия в 2019 году соблюдала Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), "некоторые вопросы" по имплементации поднимались по дипломатическим каналам, говорится в ежегодном докладе госдепа конгрессу, который распространило американское внешнеполитическое ведомство.

"Основываясь на информации по состоянию на 31 декабря 2019 года, США подтверждают, что Российская Федерация соблюдает условия СНВ-3. США поднимали с РФ некоторые вопросы, связанные с имплементацией, по дипломатическим каналам в конце двусторонней консультативной комиссии. По состоянию на 31 декабря 2019 года обсуждения продолжались", - говорится в докладе.

СНВ-3 остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.