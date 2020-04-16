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Инфекционист оценил риск повторого заражения коронавирусом

Инфекционист оценил риск повторого заражения коронавирусомФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Главный врач медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист Евгений Тимаков оценил шансы повторного заражения коронавирусом. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

При этом вероятность повторного инфицирования будет зависеть от уровня иммунитета, выработавшегося после перенесенного заболевания. Он напомнил, что случаи заражения людей, переболевших COVID-19, уже зафиксированы — более того, известны ситуации, когда у зараженных выявили несколько типов коронавирусов. Также сохраняется риск заражения различными типами вирусов одновременно.

По словам Тимакова, повторное инфицирование, скорее всего, произойдет у человека, у которого снизился по каким-либо причинам уровень антител в крови. Однако специалисты пока не выяснили, протекает ли болезнь в этом случае в более легкой, такой же, или, напротив, более тяжелой форме.

Инфекционист добавил, что иммунитет после других перенесенных коронавирусных инфекций — SARS (атипичная пневмония) и MERS (ближневосточный респираторный синдром) — сохранился от полугода до четырех лет. Однако по иммунитету в случае с SARS-CoV-2 делать прогнозы пока рано, заключил он.

Ранее доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова спрогнозировала, что переболевшие тяжелой формой COVID-19 бывшие зараженные могут столкнуться с проблемами с легкими.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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