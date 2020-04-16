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Иностранцам закрыли доступ к обучению морскому делу 298 лет назад

Иностранцам закрыли доступ к обучению морскому делу 298 лет назад

Император Пётр Первый 5 (16 по старому стилю) апреля 1722 года приказал Адмиралтейству открыть школы обучения морскому делу, принимать в которые дозволялось только русских подданных.

У истоков российского флота стояли сотни иностранных специалистов. Царь, который сам досконально изучал организацию европейских армий и их вооружение во время путешествия по Европе, привез в Россию около 700 военных специалистов из Англии и Голландии.

Если поначалу для полков вербовали европейских офицеров, то затем для регулярной армии стали требоваться русские военные специалисты — Пётр понимал, что наёмники не могут быть костяком армии.

Отечественная система военного образования начала создаваться с 1701 года, когда в Москве открылась Навигацкая школа. Потом появились Академия морской гвардии, инженерные школы, артиллерийская школа, в которых обучали детей из дворянских семей.

К концу петровского царствования в России было уже около полусотни различных военных специализированных школ.

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По материалам: pnp.ru

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