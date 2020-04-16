Инстасамка: «Марьяна Ро – шлюха!»

Влада Некрасова

В среде популярных Интернет-блогеров тоже есть конкуренция. Так, например, фанаты знают о «пламенной любви» друг к другу Инстасамки и Марьяны Ро. Девушки периодически жестко хейтят одна другую. Но недавно Инстасамка раздобыла компромат на блондинку.

Известно, что Марьяна уже около года встречается с рэпером Face. Однако, Инстасамка узнала, что девушка почти месяц назад вступала в интимную связь с другим человеком. «Марьяна Ро — шлюха», — заявила блогер.

Но далее оказалось самое интересное: бойфренд Инстасамки Олег подтвердил, что партнером Ро стал несовершеннолетний подросток. «Она трахалась с 15-летним блогером недавно, когда ездила на Кипр», — отметил парень.

Олег якобы видел в режиме видеозвонка, как Марьяна делала ему минет.

Марьяна Ро комментариев по поводу скандала пока не дает. Сейчас они с рэпером уединились, соблюдая режим самоизоляции. Инстасамку, похоже, бесит такая позиция, поэтому она записала еще одно видео, в котором вновь поливает грязью конкурентку.





Напомним, Инстасамка, настоящее имя которой Дарья Зотеева, начала карьеру блогера в 2017 году, снимая вайны для социальной сети. Потом она увлеклась рэпом и даже выпустила альбом. Недавно продюсер Валерий Комиссаров, создатель «ДОМа-2», пригласил девушку вести свой новый проект «Битва престолов», но они не сработались.

«Она как-то подошла ко мне и сказала: «У меня скоро релиз нового альбома. Для хайпа, раскрутки и шумихи мне надо, чтобы вы выложили в Сеть мое откровенное видео. А я скажу всем, что кто-то хакнул мой телефон», — делился Валерий. — Я эту идею тогда замял, но теперь, когда Инстасамка полностью нарушила все морально-этические принципы, я решил рассказать об этой истории. Пусть все знают, что во имя денег и хайпа Инстасамка и маму родную продаст, не говоря уже о том, чтобы выкладывать в интернет порнографические кадры с собственным участием. Настолько ей важно, чтобы о ней говорили!»

Фото: Instagram