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Иран благодарен России за готовность поддержать его «базовыми товарами»

Иран благодарен России за готовность поддержать его «базовыми товарами»

Замминистра промышленности и торговли Ирана, руководитель Организации по развитию торговли страны Хамид Задбум накануне, 15 апреля, выразил признательность России за готовность обеспечить Исламскую Республику «базовыми товарами» на фоне глобальной пандемии коронавируса Covid-19.

Ранее спикер иранского парламента Али Лариджани в телефонном разговоре с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, состоявшемся в конце марта, попросил увеличить поставки сельскохозяйственной продукции в Иран.

«Насколько мне известно, председатель Госдумы заявил о готовности России обеспечить Иран базовыми товарами в том случае, если это будет необходимо Ирану, отправить их нам. Благодарны дружественной российской стороне за готовность сотрудничать», — заявил Задбум в беседе с РИА Новости.

Комментируя вопрос о возможном увеличении поставок сельхозпродукции из России, иранский чиновник не озвучил перечень возможных товаров, о которых может идти речь, и не уточнил, есть ли какое-то итоговое решение на этот счёт.

По его словам, Тегеран видит необходимость в продолжении сотрудничества по этому вопросу. Задбум также напомнил, что Иран является экспортером товаров сельскохозяйственного сектора, подчеркнув, что его страна также будет готова увеличить экспорт, как только для этого сложатся необходимые условия. Приоритетными странами, по его словам, будут соседи Ирана, в том числе Россия.

Напомним, Иран стал одной из наиболее пострадавших от пандемии стран мира. Первый случай заражения коронавирусом на территории страны был зарегистрирован 19 февраля в священном для шиитов городе Кум. По состоянию на утро 16 апреля, в ИРИ подтверждено более 76 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 4777 пациентов с диагнозом Covid-19 скончались.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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