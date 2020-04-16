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Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по Сане и ее окрестностям

Источник: арабская коалиция нанесла авиаудары по Сане и ее окрестностям
Арабская коалиция нанесла ряд авиаударов по контролируемой повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) столице Йемена Сане и ее окрестностям, заявил РИА Новости йеменский военный источник.

Согласно источнику, ВВС коалиции нанесли в общей сложности девять ударов по районам и окрестностям Саны и позициям хуситов.

Арабская коалиция, в свою очередь, обвинила хуситов в 547 нарушениях прекращения огня, объявленного коалицией 9 апреля.


Саудовская Аравия двигается к прекращению участия в военном конфликте в Йемене против хуситов.

Активные военные действия начались в Йемене между хуситами и сторонниками президента Абд Раббу Мансура Хади, которого поддержала арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в 2015 году. В конце 2018 года йеменские стороны заключили соглашение о перемирии, которое предусматривало отвод сил с занятых позиций, но оно не исполняется.

# В мире
По материалам: ria.ru

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