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Изолированных россиян развлекут звезда «Мстителей» и лучшие мультфильмы в Okko

Изолированных россиян развлекут звезда «Мстителей» и лучшие мультфильмы в OkkoКадр: «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

В онлайн-кинотеатре Okko состоится показ комедии «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» со звездой «Мстителей» Робертом Дауни-младшим. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Фильм расскажет о приключениях прославленного ветеринара-затворника, который живет в окружении экзотических животных в своем поместье.

В этот же день 16 апреля в 8:00 подписчиков сервиса ждет подборка из 25 мультфильмов, «которые они еще точно не видели», затем утренняя зарядка для детей 6-10 лет (10:00).

В 12:00 россиянам покажут лекцию по изобразительному искусству «Мане vs Моне», которая научит пользователей различать двух французских живописцев, разбираться в их творчестве и биографиях.

В 14:00 в онлайн-кинотеатре покажут кулинарный курс «Готовим дома с Novikov School» с рецептом брауни, потом пилатес для начинающих (16:00) и запись оперы «Пиковая дама» в постановке Мариинского театра (19:00). Эксклюзивная запись будет доступна всего сутки — по 17 апреля 2020 года до 19:00 по московскому времени. Режиссером-постановщиком оперы выступил Алексей Степанюк, главные роли исполнили Максим Аксенов, Роман Бурденко, Владислав Сулимский, Мария Максакова и Ирина Чурилова.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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