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Эксперт назвал голословными обвинения России в экспериментах с ядерным оружием

Эксперт назвал голословными обвинения России в экспериментах с ядерным оружием

В докладе Ггосдепа США, в котором говорится о неполном соблюдении Россией моратория на ядерные испытания, нет ни одного подтверждения. Без предъявления фактов вопрос даже не стоит обсуждать, заявил телеканалу «360» военный эксперт, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Ранее Госдеп передал в конгресс ежегодный доклад о соблюдении странами договорённостей в сфере контроля над вооружениями. В документе, который цитирует РИА «Новости», утверждается: «США считают, что Россия проводила эксперименты, связанные с ядерным оружием, которые вызвали высвобождение ядерной энергии». При этом в Госдепе подчеркнули, что не владеют информацией о проведении российской стороной подобных испытаний в 2019 году. Замглавы МИД РФ Сергея Рябков в ответ призвал США отказаться от практики дезинформации международного сообщества.

«Вопрос обвинений США мне трудно комментировать, поскольку это всё в традиционном американском стиле в последнее время — «хайли лайкли». То есть в этих обвинениях ни одного факта не прозвучало, ни технических параметров, ничего такого, что можно было обсуждать вообще», — сказал Мураховский.

По его словам, подобные голословные обвинения Вашингтон допускает и по другим поводам. Например, говоря о ракетах, способных уничтожать спутники.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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