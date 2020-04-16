Эксперт рассказал, на какие продукты могут ограничить торговые наценки
Ранее сообщалось, что законопроектом предлагается высшим исполнительным органам субъектов РФ устанавливать размер предельных торговых наценок, но не более 20% к отпускной цене организации оптовой торговли данными товарами и не более 50% к фактической отпускной цене производителя таких товаров.
Федяков отметил, что основной доход ритейлерам приносят не социально значимые продукты, а так называемые излишества – газировка, шоколад, алкоголь, сигареты.
"Здесь они не ограничены в наценке, а экономные посетители торговых точек, приходящие за дешевыми крупами, заодно скупают и эти товары, которые находятся в наиболее доступных местах", - сказал эксперт.