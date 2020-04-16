Эксперт рассказал, на какие продукты могут ограничить торговые наценки

Влада Некрасова

Законопроект об ограничении торговых наценок, предложенный депутатами, может быть реализован в отношении продуктов, которые уже входят в список социально значимых. Это хлеб, рыба, сахар, крупы, овощи, яйца, мясо, молочная продукция, сказал агентству "Прайм" гендиректор агентства InfoLine Иван Федяков.

Ранее сообщалось, что законопроектом предлагается высшим исполнительным органам субъектов РФ​ устанавливать размер предельных торговых наценок, но не более 20% к отпускной цене организации оптовой торговли данными товарами и не более 50% к фактической отпускной цене производителя таких товаров.

Федяков отметил, что основной доход ритейлерам приносят не социально значимые продукты, а так называемые излишества – газировка, шоколад, алкоголь, сигареты.

"Здесь они не ограничены в наценке, а экономные посетители торговых точек, приходящие за дешевыми крупами, заодно скупают и эти товары, которые находятся в наиболее доступных местах", - сказал эксперт. ​