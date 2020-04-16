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Эксперты оценили общий ущерб экономики России от пандемии

Эксперты оценили общий ущерб экономики России от пандемии
16 апреля/ Радио Sputnik. Ущерб для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей российской экономики может составить 17,9 триллиона рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на макроэкономический обзор Национального рейтингового агентства (НРА).

Больше всего во время пандемии пострадает сфера услуг, меньше всего ситуация скажется на производстве продуктов питания, сельском, рыбном и лесном хозяйствах, отмечается в исследовании.

По мнению аналитиков, из-за режима самоизоляции в нынешнем году у сферы гостиничного бизнеса и предприятий общепита добавленная стоимость сократится на 83,9% , сфера услуг потеряет 77,5%, производство одежды и обуви - 52,7%, сфера культуры, спорта, организации развлечений и досуга - 46,1%.


сообщило, что мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал новые меры поддержки пострадавших от пандемии москвичей.
# Россия
По материалам: ria.ru

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