Эксперты оценили работу политических партий в условиях пандемии

Анастасия Иванова

Политические партии России по-разному участвуют в работе по противодействию распространения коронавируса, но стараются помочь населению страны, заявили эксперты в ходе онлайн-дискуссии в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". Мероприятие было посвящено эффективности мер по противодействию эпидемии и их зависимости от позиции гражданского общества, а также значению в этих условиях деятельности политических партий.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов представил исследование "Стресс-тест для Думы", подготовленное по итогам изучения активности депутатов Госдумы РФ и внепарламентских депутатов, а также политических партий в период пандемии.

"Партии активно перестроили свою повестку и так или иначе в ней идут, я имею в виду повестку, в которой идет вся страна сегодня, – борьба с распространением коронавируса, борьба с эпидемией, минимизация последствий, прямая помощь людям, волонтерство", – сказал Мартынов.

По его данным, партия "Единая Россия" демонстрирует наиболее активную работу, при этом КПРФ не предлагает реальных проектов в "контексте общенациональной повестки", ЛДПР "адаптирует свои старые идеологемы под новую повестку". Справедливороссы интегрируют наработки других партий, но не ведут реальной работы, считает Мартынов.

Из непарламентских партий наиболее активную работу проводит Партия пенсионеров, потому что их аудитория находится в зоне риска.

"Сегодня многие люди, в том числе и политики, и партии, действуют не ради расширения аудитории, не ради политических целей, а в рамках общенациональной повестки борьбы с вызовом (коронавирусом – прим. ред.)", – заявил Мартынов.