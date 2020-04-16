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Эксперты оценили ущерб российской экономике от коронавируса

Эксперты оценили ущерб российской экономике от коронавируса
Ущерб отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от режима самоизоляции, введенной в связи с распространением коронавируса, может составить порядка 18 триллионов рублей, при этом 15,5 миллиона человек могут потерять работу, говорится в макроэкономическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Оценка на основе межотраслевого баланса позволяет говорить о потерях (от введения режима самоизоляции – ред.) до 19,3% ВВП или 17,9 триллиона рублей в годовом выражении. Потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 миллиона человек", - пишут экономисты.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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