Эксперты оценили ущерб российской экономике от коронавируса

Лидия Мартынова

Ущерб отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от режима самоизоляции, введенной в связи с распространением коронавируса, может составить порядка 18 триллионов рублей, при этом 15,5 миллиона человек могут потерять работу, говорится в макроэкономическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Оценка на основе межотраслевого баланса позволяет говорить о потерях (от введения режима самоизоляции – ред.) до 19,3% ВВП или 17,9 триллиона рублей в годовом выражении. Потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 миллиона человек", - пишут экономисты.