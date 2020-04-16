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Кинокритик Кудрявцев объяснил, почему люди любят фильм «Титаник»

Кинокритик Кудрявцев объяснил, почему люди любят фильм «Титаник»

Художественный фильм "Титаник" режиссера Джеймса Кэмерона сделал катастрофу одноименного трансатлантического парохода, случившуюся в начале XX века, одной из самых известных морских трагедий. Кинокритик Сергей Кудрявцев рассказал корреспондентам общественно-политического журнала "ПолитЭксперт" о причинах популярности фильма 1997-го года.
 
"Картина "Титаник" стала не просто успешной, а суперуспешной. Что такое суперуспех? Все просто — такие фильмы пересматривают по десять-пятнадцать раз", — сказал Кудрявцев, отметив, что секрет популярности "Титаника" кроется в очень удачном сочетании законов мелодрамы и особенностей построения повествования.
 
"Мы смотрим на события глазами очевидца. То есть, присутствует связь времен, что уже само по себе интересно. Кэмерон организовал целую исследовательскую экспедицию, которая привлекла широкое внимание к останкам парохода, а также к поиску сохранившихся артефактов. То есть, это уже не просто фильм, а часть чего-то большего", — отметил кинокритик.
 
"Титаник" Кэмерона стал далеко не первым фильмом о легендарной катастрофе, но режиссеру удалось добавить в историю очень эффектные драматургические ходы, поэтому фильм занял заслуженное место в классике кинематографа. "Странно, что картину не номинировали на премию "Оскар" за лучший сценарий, потому что там есть действительно удачные находки", — заявил критик.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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