Кинокритик Кудрявцев объяснил, почему люди любят фильм «Титаник»

Алексей Вольцев

"Картина "Титаник" стала не просто успешной, а суперуспешной. Что такое суперуспех? Все просто — такие фильмы пересматривают по десять-пятнадцать раз", — сказал Кудрявцев, отметив, что секрет популярности "Титаника" кроется в очень удачном сочетании законов мелодрамы и особенностей построения повествования."Мы смотрим на события глазами очевидца. То есть, присутствует связь времен, что уже само по себе интересно. Кэмерон организовал целую исследовательскую экспедицию, которая привлекла широкое внимание к останкам парохода, а также к поиску сохранившихся артефактов. То есть, это уже не просто фильм, а часть чего-то большего", — отметил кинокритик."Титаник" Кэмерона стал далеко не первым фильмом о легендарной катастрофе, но режиссеру удалось добавить в историю очень эффектные драматургические ходы, поэтому фильм занял заслуженное место в классике кинематографа. "Странно, что картину не номинировали на премию "Оскар" за лучший сценарий, потому что там есть действительно удачные находки", — заявил критик.