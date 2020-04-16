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Количество льготных кредитов на строительство сельских домов станет меньше

Количество льготных кредитов на строительство сельских домов станет меньше

Тема: Какие законы вступают в силу


В 2025 году доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах должна вырасти до 43,2% (вместо предполагаемых ранее 50%), а соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств — до 75,5% (вместо 80%). Это сказано в Постановлении Правительства, которое вступило в силу 16 апреля.

В документе также уточняется, что общий объем финансирования сократился на 796,7 млрд рублей.

Под сельскими территориями в Постановлении понимаются поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские населенные пункты, входящие в состав городских поселений, муниципальных округов, городских округов, а также рабочие поселки, наделенные статусом городских поселений и рабочие поселки, входящие в состав городских поселений, муниципальных и городских округов.

Перечень таких сельских населенных пунктов и рабочих поселков на территории субъекта Федерации определяется правительством региона, уточняется в документе.

Там же отмечено, что субсидии предоставляются при соблюдении ряда условий. Среди них — наличие правовых актов субъекта Федерации, утверждающих перечень мероприятий для софинансирования которых предоставляется субсидия и заключение между Министерством сельского хозяйства и высшим исполнительным органом государственной власти региона соглашения о предоставлении субсидии.

Программа рассчитана с 2020 по 2025 годы и охватывает весь спектр вопросов, который касается жителей села, а это более 37 миллионов человек. Будут решаться проблемы доступности жилья с помощью льготных кредитов, но в чуть меньшем объеме запланированного ранее, вопросы оказания медицинской помощи, доступности социального обеспечения, образования и благоустройства сельских территорий, приниматься меры для поддержки занятости, развития инфраструктуры. Основные цели госпрограммы — сохранение доли сельского населения России в общей его численности на уровне не менее 25,3%. В целом объем финансирования программы в 2020—2025 годах оценивается примерно в 2,3 триллион рублей, в том числе 1 триллион рублей из федерального бюджета.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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