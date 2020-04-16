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Коллега госпитализированного ведущего «Модного приговора» раскрыла его состояние

Коллега госпитализированного ведущего «Модного приговора» раскрыла его состояниеАлександр ВасильевФото: @alexandre_vassiliev

Телеведущая Арина Шарапова заявила, что у ее коллеги по Первому каналу, историка моды Александра Васильева не обнаружили коронавирус после госпитализации в больницу в Коммунарке. Об этом она сказала в эфире радио «Комсомольская правда».

«Саша Васильев мне вчера написал, что никакого коронавируса у него нет. Большая радость», — отметила она. Шарапова подчеркнула, что «так много людей страдает от этой идиотской болезни».

Она также раскрыла подробности о текущем состоянии ведущего «Модного приговора». «Ему пока все равно плохо, но чувствует он себя лучше. Кислород у него 97 процентов в легких. Это круто, значит, у него все хорошо», — пояснила журналистка.

Васильев был госпитализирован в Коммунарку 12 апреля. У него диагностировали двустороннюю пневмонию и уже в медицинском центре взяли анализ на коронавирус. Ранее его результаты не сообщались.

Ведущий отмечал, что его, благодаря помощи от ведущей Елены Малышевой, поместили в чистую и светлую палату с хорошим пятиразовым питанием.

Он слег с воспалением легких вслед за снимающейся с ним в одной передаче артисткой Надеждой Бабкиной, которую госпитализировали 6 апреля. Эстрадную певицу изолировали от всех и поместили в закрытый инфекционный бокс.

Источник внутри Первого канала рассказал, что «Модный приговор» будет выходить в эфир, несмотря на госпитализацию ее ведущего. По его словам, команда отсняла несколько выпусков с участием Васильева — их и будут транслировать до конца апреля.

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По материалам: lenta.ru

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