Коронавирус унес еще семь жизней в Москве

Влада Некрасова

Общее количество смертей в России от коронавируса увеличилось до 204 после того, как стало известно, что в Москве скончались еще семь больных. Об этом пишет РБК, отмечая увеличение общей статистики летальных исходов в столице до 113 человек.

Как сообщает Оперативный штаб, среди семи умерших были люди в возрасте от 36 до 86 лет. У самого молодого из этих пациентов заболевание протекало в тяжелой форме, ему диагностировали очагово-сливную вирусную бронхопневмонию с тотальным поражением легких. У других были сопутствующие болезни: гипертония, сахарный диабет, онкология, кардиосклероз.

Также отмечается, что за прошлые сутки прирост по числу умерших пациентов с коронавирусом стал рекордным — скончались 28 человек, только 11 из них в Москве.

Как сообщало ИА Newstes, в Москве за последние сутки 213 человек с подтвержденным коронавирусом, проходивших лечение на дому и нарушивших режим самоизоляции, были госпитализированы принудительно. Как сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с Covid-19, общая сумма штрафов составила более 1 млн рублей.